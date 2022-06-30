Заместитель главы Минобразования Хакасии и семь работников ведомства не опубликовали информацию о своих доходах. Делом заинтересовалась прокуратура республики.
Как рассказал официальный представитель прокуратуры, чиновники внесли недостоверную информацию в годовой отчёт об имуществе и доходах. Служащие решили утаить часть сведений о доходах, расходах, а также скрыли, что их супруги занимаются дополнительной деятельностью или получают пособия по безработице.
Имена служащих ведомства правоохранители не сообщили. Прокурором уже направлено представление главе министерства образования и науки Хакасии, сообщает портал newkhakasiya.online. Все нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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