Замминистра образования Хакасии и семь его подчинённых утаили свои доходы за год

Заместитель главы Минобразования Хакасии и семь работников ведомства не опубликовали информацию о своих доходах. Делом заинтересовалась прокуратура республики.

Как рассказал официальный представитель прокуратуры, чиновники внесли недостоверную информацию в годовой отчёт об имуществе и доходах. Служащие решили утаить часть сведений о доходах, расходах, а также скрыли, что их супруги занимаются дополнительной деятельностью или получают пособия по безработице.

Имена служащих ведомства правоохранители не сообщили. Прокурором уже направлено представление главе министерства образования и науки Хакасии, сообщает портал newkhakasiya.online. Все нарушители были привлечены к дисциплинарной ответственности.