Немецкие СМИ: месячная зарплата канцлера ФРГ впервые превысит 30 тысяч евро

Впервые с появления еврозоны канцлер Германии Олаф Шольц будет получать больше 30 тысяч евро в месяц, сообщают немецкие издания.

Всё дело в том, что принято решение увеличить зарплаты депутатов Бундестага на 310 евро, теперь ежемесячное довольствие составит 14 906 евро. Между тем, в федеральном правительстве много действующих парламентариев, в том числе Шольц, а значит и их доход тоже вырастет.

Как почитали журналисты, канцлер ФРГ с 1 июля будет получать 30 139,81 евро. Зарплата его первого заместителя и главы Минэкономики отныне составит 25 573 евро. Меньше всего в правительстве получит министр обороны Кристин Ламбрехт: "всего лишь" 20 425 евро в месяц. Он не является депутатом Бундестага, а потому не может претендовать на надбавку.

Ранее появлялась информация, что Ангела Меркель может вернуться в политику. Немцы недовольны действующим правительством, так как оно допустило невиданный рост инфляции.