Запашный заявил, что Данилко больше прощать нельзя: "Элита возвращала Сердючку"

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Верку Сердючку следовало бы запретить в России раньше.

Андрею Данилко запретили появляться в России в ближайшие пятьдесят лет. Артист цирка Запашный объяснил, что Верка Сердючка ещё ранее проявляла нелояльность к российской власти. Дрессировщик тигров напомнил о скандальном выступлении Данилко на "Евровидении" с песней "Лаша Тумбай".

"А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", — выразил свою точку зрения представитель цирковой династии в интервью с "Царьградом".

Раскритиковал Запашный и Андрея Макаревича.

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас". Так вот, это он прогнулся под меняющееся общество", — заявил Запашный.

Ранее на Украине призвали лишить Ани Лорак звания народной артистки, однако за подругу вступился Андрей Данилко. Шоумен объяснил, что певица, ушедшая из публичного пространства, могла просто испугаться.