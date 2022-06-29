Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что Верку Сердючку следовало бы запретить в России раньше.
Андрею Данилко запретили появляться в России в ближайшие пятьдесят лет. Артист цирка Запашный объяснил, что Верка Сердючка ещё ранее проявляла нелояльность к российской власти. Дрессировщик тигров напомнил о скандальном выступлении Данилко на "Евровидении" с песней "Лаша Тумбай".
"А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", — выразил свою точку зрения представитель цирковой династии в интервью с "Царьградом".
Раскритиковал Запашный и Андрея Макаревича.
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас". Так вот, это он прогнулся под меняющееся общество", — заявил Запашный.
Ранее на Украине призвали лишить Ани Лорак звания народной артистки, однако за подругу вступился Андрей Данилко. Шоумен объяснил, что певица, ушедшая из публичного пространства, могла просто испугаться.
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