Данилко не дал в обиду Ани Лорак: "Она может просто бояться, испугаться"

Ани Лорак после начала спецоперации на Украине исчезла из публичного пространства. На Украине призвали лишить певицу звания народной артистки, однако за подругу вступился Андрей Данилко.

В Незалежной на Лорак сыплются обвинения из-за того, что она много работала в России. Её осудили коллеги Макс Барских и рэпер Потап, которые также активно гастролировали по РФ.

От протеже Филиппа Киркорова требуют высказать свою позицию, однако исполнительница хита "Зеркала" предпочитает хранить молчание.

Андрей Данилко призвал снисходительно отнестись к Ани Лорак, с которой его связывает дружба.

"Все говорят за Ани Лорак. Но при чем тут она? Все понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет. Но все кричат: "Вот, давайте ее лишим народной артистки". А что поменяется?" — выразил свою точку зрения шоумен.

Данилко, известный под образом Верки Сердючки, не был так милосерден к Светлане Лободе. Артист заподозрил, что певица была неискренна, когда проливала слёзы на камеру, выражая сочувствие гражданам Украины.

Ранее Данилко признался, что ненавидит Владимира Соловьёва и считает его своим личным врагом.