Музыкальный критик Александр Фадеев позаботился о том, чтобы перечень портала "Предатели" пополнился именами звезд, покинувших Россию.
Критерием внесения в "карательный" список стала не только эмиграция, но и высказывания против спецоперации на Украине.
Критик назвал нескольких известных в России личностей, которые за границей позволяют себе критиковать решения руководства страны. Фадеев напомнил о таких эмигрантах, как режиссёры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, актёры Александр Молочников и Ксения Раппопорт, блогер Илья Варламов, певец Борис Гребенщиков и журналист Кирилл Мартынов.
Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал эмиграцию российских знаменитостей "ущербной".
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