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Подмосковные единороссы сдали более 120 литров крови

Общество

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. "Единая Россия" приняла традиционное участие в мероприятиях, посвящённым дню донора: активисты сдали кровь в специализированных пунктах

Подмосковные единороссы сдали более 120 литров крови

Депутаты и волонтеры "Единой России", активисты "Молодой Гвардии Единой России" приняли участие в акции по сдаче крови, которую партия проводит по всей стране. Партийные активисты не только стали донорами, но еще и помогали на станциях переливания крови, поддерживали других доноров.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что благодаря таким акциям в регионе пополняется запас донорской крови, который так необходим медицинским учреждениям.

"Донорская кровь, к сожалению, почти всегда находится в дефиците. Но мы можем исправить ситуацию — и с радостью делаем это. Сегодня кровь сдали более 260 партийцев. Они смогли пополнить банк крови на почти 120 литров. Для добровольцев — это стандартная часовая процедура, а для кого-то — спасенная жизнь", — заявил Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что ранее "Единая Россия" в одной из своих поправок к бюджету предложила увеличить финансирование заготовки, хранения и транспортировки и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, что, в свою очередь, позволит увеличить объем медицинских запасов крови и плазмы.

"Спасибо всем, кто внес сегодня вклад в спасение человеческих жизней. Отдельная благодарность почетным донорам Подмосковья, которых в регионе числится более 27 тысяч человек. Отмечу, что часть из них — сторонники и члены партии "Единая Россия". Они — наша особая гордость", — добавил Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что в Московской области почетным донорам доступны льготы, среди которых, например, ежегодные выплаты и оплачиваемый отпуск, внеочередная помощь врачей.

Сегодня кровь особенно нужна военнослужащим, которые участвуют в СВО. Поэтому депутаты Госдумы от фракции "Единой России" присоединились к партийной акции и сдали кровь в институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

"Сегодня — Всемирный день донора крови, и мы с коллегами по депутатскому корпусу прямо с утра, как положено, натощак делимся своей кровью с нуждающимися. Я пришёл к донорству уже давно: знакомой понадобилась помощь, мои группа и резус-фактор подошли, и я оказался на пункте переливания. С тех пор регулярно сдаю кровь и в Москве, и в родных Луховицах. Чувство, что ты не просто помогаешь, а можешь действительно спасти чью-то жизнь, — очень сильное", — прокомментировал депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного отделения партии "Единая Россия" по организации волонтерской деятельности Александра Толмачёв.

Он добавил, что деньги, полученные за сдачу крови, депутаты направят на помощь Донецкой Народной Республике.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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