Депутат Милонов назвал работу полиции в РФ образцовой: Все были приятно удивлены

Депутат Виталий Милонов напомнил, как бережно полиция РФ обращалась с болельщиками на чемпионате мира по футболу. Западная же полиция, по словам депутата, не щадит никого.

Финал Лиги Чемпионов провели во Франции, так как из-за санкций руководство УЕФА лишило Санкт-Петербург права проведения матча. Спортивное событие сопровождалось жёсткими уличными потасовками правоохранителей с болельщиками.

Справлялись с разбушевавшимися любителями футбола с помощью слезоточивого газа.

Депутат Милонов отметил, что российские полицейские на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России вели себя намного гуманнее.

"Мы же принимали чемпионат мира по футболу и, несмотря на прогнозы и скепсис, все были приятно удивлены, что в России была совершенно спокойная работа правоохранительных органов. Она действительно была образцовой", — цитирует слова Милонова ФАН.