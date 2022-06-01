Марине Овсянниковой запретили въезд на территорию Украины

На Украине экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову внесли в "чёрный список".

Украинцы не жалуют бывшую сотрудницу российского телевидения, которая выбежала в студию программы "Время" с антивоенным плакатом против проведения спецоперации на Украине.

В Незалежной не оценили одиночный пикет женщины в эфире новостной передачи, поэтому имя Овсянниковой попало в список нежелательных лиц, которых не хотят видеть на Украине.

Формальной причиной внесения экс-редактора Первого канала в базу "Миротворца" стало "участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию". Журналистке не простили её выступлений против введения антироссийских санкций.

Ксения Собчак прокомментировала новость.

"Всё делают для того, чтобы таких как она больше не было", — написала Ксения Анатольевна.

Ранее Марине Овсянниковой, которая стала обладательницей премии Вацлава Гавела в сфере прав человека, не дали выступить в Киеве разъярённые украинцы.