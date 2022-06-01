Симоньян заявила, что в СИЗО уже нет мест: "Ай-яй-яй, что же вы делаете?"

Глава RT Маргарита Симоняьн рассказала о переполненных в России СИЗО.

Журналистка вступилась за тех людей, которые попадают в места лишения свободы за экономические преступления. Она напомнила слова Владимира Путина, который считает, что бизнесу нужно дать сводобу.

"У нас президент уже сколько раз сказал: хватит сажать в СИЗО по экономическим преступлениям, дайте свободу бизнесу, только это нас выручит, только это нас спасёт. В результате проверки растут, посаженные в СИЗО по экономическим преступлениям растут, мест уже нету в СИЗО", — сказала телеведущая.

Симоньян разделила тревогу судебных органов.

"Верховный суд бьет в набат: "Ай-яй-яй, что же вы делаете?"" — сказала журналистка.

Главный редактор RT считает, что некие люди идут против воли президента.

"Кто управляет? Кто эти спрятавшиеся глубинные люди, которые все это делают, вопреки воле президента, решениям премьер-министра, здравому смыслу и вопреки завтрашнему выживанию себя же самих?" — задаётся вопросам Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян заступилась за продавцов контрафакта.