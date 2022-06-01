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Автор Дмитрий Плотников

Мария Захарова: заявления против кандидатуры Украины в ЕС — подлость

Общество

Заявления европолитиков о том, что Киев может не претендовать на статус кандидата в члены ЕС — подло по отношению к Украине.

Мария Захарова: заявления против кандидатуры Украины в ЕС — подлость

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее итальянский премьер Марио Драги говорил, что почти все "большие государства" Европейского Союза выступают против предоставления Незалежной статуса кандидата в ЕС, пишет РИА Новости.

"Это же подло по отношению к Украине... Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не 10 лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция", — иронизирует дипломат.

Захарова риторически спрашивает, где были эти самые политики, которые сегодня убеждают граждан Незалежной, что они не готовы их принять?

По её словам, итальянский премьер озвучил сегодня то, за что Виктора Януковича чуть не убили перед Майданом. Реакция Запада на заявления итальянца ожидаемо циничная, подытожила представитель МИД.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина мария захарова
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