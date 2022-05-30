В России четыре города стали миллионниками после переписи населения

Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками после подсчёта итогов всероссийской переписи населения, которая прошла в 2021 году, сообщает Росстат.

По данным ведомства, население каждого из этих городов превысило один миллион человек. В Росстате отметили, что теперь в России насчитывается 16 мегаполисов.

После всероссийской переписи населения 2010 года городами-миллионниками были признаны Волгоград, Казань, Москва, Челябинск, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Самара и Ростов-на-Дону.

Две эти переписи разделяет временной отрезок в 11 лет. За этот период численность населения России увеличилась на два миллиона человек, достигнув цифры в 147,2 миллиона человек.

Ранее аналитики ООН сообщили, что Украина лидирует по темпам сокращения населения среди других стран мира. По данным специалистов, к 2050 году государство лишится более 35 миллионов человек.