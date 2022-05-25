Депутат Смолин оценил идею планы РФ разработать свою систему высшего образования

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал в беседе с Pravda. Ru намерение разработать в России свою собственную систему высшего образования вместо принятой сейчас Болонской двухуровневой системы, в которую входит четыре года бакалавриата и два года магистратуры.

Смолин подчеркнул, что Россия всегда была противником принудительного болонского процесса. Он добавил, что бакалаврское образование отличается гораздо более низким качеством, чем специалитет.

В качестве официальной причины такого резкого изменения курса депутат назвал приостановку участия РФ в Болонском процессе. А истинная причина, по словам парламентария, в том, что не только министр высшего образования РФ Валерий Фальков, но и вся российская политическая элита наглядно увидела более низкое качество бакалаврского образования по сравнению с тем, которое получают специалисты.

При этом более детальные прогнозы депутат пока дать затруднился.

"Какой будет система высшего образования, сейчас однозначно сказать я не могу. Могу только сказать, что нами в очередной раз подготовлен законопроект о том, чтобы участие в болонском процессе для российских ВУЗов было исключительно добровольным. Напомню, что такая система работала с 1996-го до 2011 года. И в это время 90% всех выпускников ВУЗов выходили именно специалистами, а не бакалаврами. При свободной конкуренции специалитет у бакалавра выигрывал. И это правильно. Не нужно было принудительно вводить болонскую систему", — заключил Смолин.

Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уведомил о планах России разработать свою системы высшего образования, которая будет основываться на "интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей".