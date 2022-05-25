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Автор Светлана Нерадовская

Депутат Смолин оценил идею планы РФ разработать свою систему высшего образования

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал в беседе с Pravda. Ru намерение разработать в России свою собственную систему высшего образования вместо принятой сейчас Болонской двухуровневой системы, в которую входит четыре года бакалавриата и два года магистратуры.

Депутат Смолин оценил идею планы РФ разработать свою систему высшего образования

Смолин подчеркнул, что Россия всегда была противником принудительного болонского процесса. Он добавил, что бакалаврское образование отличается гораздо более низким качеством, чем специалитет.

В качестве официальной причины такого резкого изменения курса депутат назвал приостановку участия РФ в Болонском процессе. А истинная причина, по словам парламентария, в том, что не только министр высшего образования РФ Валерий Фальков, но и вся российская политическая элита наглядно увидела более низкое качество бакалаврского образования по сравнению с тем, которое получают специалисты.

При этом более детальные прогнозы депутат пока дать затруднился.

"Какой будет система высшего образования, сейчас однозначно сказать я не могу. Могу только сказать, что нами в очередной раз подготовлен законопроект о том, чтобы участие в болонском процессе для российских ВУЗов было исключительно добровольным. Напомню, что такая система работала с 1996-го до 2011 года. И в это время 90% всех выпускников ВУЗов выходили именно специалистами, а не бакалаврами. При свободной конкуренции специалитет у бакалавра выигрывал. И это правильно. Не нужно было принудительно вводить болонскую систему", — заключил Смолин.

Ранее глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков уведомил о планах России разработать свою системы высшего образования, которая будет основываться на "интересах национальной экономики и максимальном пространстве возможностей".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы олег смолин валерий фальков высшее образование
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