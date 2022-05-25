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Автор Ольга Лебедева

Реформа образования - вынужденная мера реагирования на санкции

Общество

Российская система образования скоро снова будет реформироваться. Это подтвердил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщив, что в стране будет создаваться новая "собственная система образования".

Реформа образования - вынужденная мера реагирования на санкции

Напомню, подобные предложения озвучивались ранее неоднократно. А в этот раз инициатором стал секретарь Совбеза Николай Патрушев, возмутившись тем, что "российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы". То есть, идея возвращения к "своей, лучшей в мире системе" родилась в строгом соответствии с русской пословицей: "не было бы счастья, да несчастье помогло".

По словам независимого аналитика в сфере образования Бориса Деревягина, злополучная (как показывает практика) Болонская система внедрялась в России потому, что "мы пытались интегрироваться с Европой". И только ради этого специалитет перевели на 4-летнюю систему:

"В России была создана с нуля система магистратуры, прикладное образование. Благодаря этому наши студенты получили большую возможность после выпуска из бакалавриата, либо из магистратуры поступать в магистратуру или на PhD в зарубежные ВУЗы", — пояснил он в интервью Pravda. Ru.

И вот сейчас, когда грянули санкции, российских студентов, преподавателей и учёных "вычеркнули" из международного (читай: европейского) научного сообщества: их статьи не публикуются в профильных журналах, вузы лишают их статуса, с ними разрывают договоры зарубежных образовательных академических и научно-исследовательских организациях. И "коллегам" на Западе, как оказалось, глубоко наплевать на то, находится Россия в Болонской системе или нет.

Получается, что "демарш" вузовской системы образования замечен не будет.

Школы — тема отдельная

Как показывает опыт последних "нововведений" в школах, нельзя исключать вероятности того, что как раз они-то и рискуют стать площадками экспериментов. Отсюда вопрос: как это отразится на среднем образовании?

По словам Деревягина, Болонская система образования школы никак не затрагивала. Её сфера — образование высшее.

"Система 11-летки была введена еще до распада Советского Союза, постепенный плавный переход с 10-летней системы был осуществлен в 1987 году, то есть это был еще вполне себе СССР, хотя и реформирующийся, но вполне твердо стоящий на ногах".

И даже ЕГЭ и ОГЭ, подчёркивает эксперт, — продукты не Болонской системы, которая вовсе не требует обязательного проведения такого выпускного тестирования в школах.

"Это процессы, связанные с влиянием западных технологий. Но и только. Скорее всего, ЕГЭ и ОГЭ будут реформироваться, будут становиться более гибкими, нежели они были до этого и есть сейчас", — сказал Деревягин.

Потянут ли дети, у которых сейчас с младенчества вырабатывается клиповое мышление, "советский" подход к образованию, за который ратуют реформаторы?

По словам независимого эксперта, для того чтобы вернуться к советской системе образования от клипового мышления, необходимо полностью отказаться. Даже если придётся существенным образом ограничить доступ в интернет, чтобы дети не сидели постоянно в гаджетах. Потому что клиповое мышление формируется благодаря определенной системе восприятия:

"Вспомните, в советское время возможностей для видеовосприятия, которое формирует клиповое мышление, было очень мало. Мультики показывали в лучшем случае в течение дня раз в сутки по 15 минут, детские художественные фильмы — только на каникулах. А все остальное время было посвящено тем передачам, которые детям были мало интересны, поэтому они в основном читали книги и проводили время на улице, то есть занимались той деятельностью, которая развивает системное образное мышление и систему практического и теоретического логического мышления".

Деревягин отметил также, что вопрос ЕГЭ и ОГЭ (об отмене которых говорят всё чаще) — это не вопрос клипового мышления. Это просто система "натаскивания" на тесты вместо понимания изучаемого предмета.

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