Соавтор учебника истории не связывает замену "Киевской Руси" на "Русь" с СВО

Замена в учебнике истории термина "Киевская Русь" на термин "Русь" не связана со спецоперацией РФ на Украине.

Об этом заявил один из соавторов школьного пособия для 6 класса, историк Александр Данилов.

Необходимость исправления учёный объяснил не нынешней ситуацией, а целесообразностью с научной точки зрения. По его мнению, термин "Киевская Русь" некорректен, потому что не учитывает более ранние этапы становления государства.

"Государство Русь образовано в Новгороде, столица которого была перенесена в Киев. Если мы приводим только "Киевскую Русь", мы отсекаем ранний период, который связан с историей Новгородской Руси. То есть, это никак не связано с событиями на Украине последних месяцев", — сообщил Данилов.

Историк сравнил данный термин со словосочетанием "Древняя Русь", которое тоже некорректно, так как это государство существовало в Средние века, а не в Древнем мире.