Сын Жириновского сменил имя, фамилию и отчество, создав новую личность

Наследник Владимира Жириновского Игорь Лебедев полностью поменял свои паспортные данные. Сын покойного лидера ЛДПР стал Давидом.

По информации Телеграм-каналов "База" и "Жаба и гадюка", Лебедев поменял имя ещё в прошлом году, когда покинул ряды партии ЛДПР.

Источник сообщает, что так Лебедев мог поступить в целях скрыться от санкций Евросоюза, которые наложили на него ещё в 2014 году. Бывший депутат после этого не мог посещать Европу, где у него имеется элитная недвижимость.

Предполагается, что под новым именем наследник Владимира Вольфовича сможет беспрепятственно передвигаться по территории враждебных западных государств.

Ранее сообщалось, что Игорь Лебедев не пришёл проводить отца в последний путь. Бывший вице-спикер Госдумы только отправил покойному родителю венок со словами "Давай помиримся".