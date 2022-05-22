Артём Дзюба объявил об уходе из "Зенита": "Город застрял в моём сердце"

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба решил завершить карьеру в футбольном клубе Санкт-Петербурга.

Футболист, нарядившись в костюм Дэдпула, объявил о том, что покидает "Зенит".

"Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс, надеюсь, я не подвел вас. Спасибо Санкт-Петербургу, я правда полюбил этот город, и он навсегда "застрял" в моем сердце. Теперь пора двигаться дальше, супергероя ждут новые приключения", — сказал спортсмен.

Некоторые поклонники футболиста связывают это решение с проводимой на Украине спецоперацией.

Ранее Артём Дзюба обратился к главному тренеру сборной РФ Валерию Карпину с просьбой не вызывать его в национальную команду на мартовские тренировки из-за сложной ситуации на Украине.