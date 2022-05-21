Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Мария Бутина объяснила, что СМИ в России могли бы продолжать работу, если бы доказали, что публикуют правдивую информацию.
Бутина уверена, что СМИ прекратили работать в РФ, потому что не смогли представить доказательства истинности своих заявлений.
"Все западные каналы из России ушли самостоятельно. Почему? Докажите правдивость информации, которую вы выдаёте. Пожалуйста, представьте доказательства и работайте. Таким образом, они расписались в том, что полностью являются фейкомётами", — сказала Бутина.
Ранее российские депутаты приняли проект постановления о формировании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.