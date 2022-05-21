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Автор Елена Былкина

Депутат Бутина о закрывшихся в РФ СМИ: "Расписались, что являются фейкомётами"

Общество

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Мария Бутина объяснила, что СМИ в России могли бы продолжать работу, если бы доказали, что публикуют правдивую информацию.

Бутина уверена, что СМИ прекратили работать в РФ, потому что не смогли представить доказательства истинности своих заявлений.

"Все западные каналы из России ушли самостоятельно. Почему? Докажите правдивость информации, которую вы выдаёте. Пожалуйста, представьте доказательства и работайте. Таким образом, они расписались в том, что полностью являются фейкомётами", — сказала Бутина.

Ранее российские депутаты приняли проект постановления о формировании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
мария бутина
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