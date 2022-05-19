Пранкеры Вован и Лексус показали обещанный развод Джорджа Буша-младшего

Джордж Буш — Вовану и Лексусу: "Не важно, что США когда-то обещали России"

Российские пранкеры Вован и Лексус показали свой звонок Джорджу Бушу-младшему на форуме "Новые Горизонты".

Экс-президент США думал, что общается с главой Украины Владимиром Зеленским и раскрыл секреты. Например, пранкеры спросили его Буша про обещание госсекретаря США Бейкера Михаилу Горбачёву не расширять НАТО.

"Не важно, что США когда-то обещали России", — просто об обмане рассказывает Джордж Буш-младший.

По его словам, времена меняются и США нужно гибко подстраиваться под время, оправдал обман РФ экс-президент.

Вот основные тезисы беседы:

— Да, помню программу Пентагона по финансированию биологических лабораторий на Украине. Хорошо, что вы их эвакуировали, вы умный парень.

— Буш согласился с тем, что коллективный запад сейчас воюет с русскими.

— Михаил Саакашвили в душе буйный парень. Я согласен, у нас были проблемы с ним в Грузии. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства — я бы дал вам совет.

— И ваша (Украины) миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск.

— Госсекретарь Бэйкер обещал не расширять НАТО на восток. Но это было много лет назад. А значит и США надо подстраиваться под время.

— Да, не имеет значения, что мы обещали Горбачеву в прошлом.

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