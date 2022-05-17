Пугачёва заверила, что 1 сентября вернётся в Россию: "Дети должны идти в школу"

Алла Пугачёва назвала точную дату возвращения в Россию.

Пугачёва ответила на вопрос журналистов в Израиле о том, планирует ли она вернуться на родину.

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", — сказала народная артистка СССР

Певица на видео запечатлена с мужем Максимом Галкиным. Шоумен очень выразительно отреагировал на слова супруги о возвращении в Россию осенью. Было похоже, что ответ жены его впечатлил.

Ранее Алла Борисовна отчитала священника Андрея Ткачёва, который заявил, что после отъезда Пугачёвой из страны воздух очистился. Примадонна отметила, что посетит храм, где служит представитель духовенства, чтобы помолиться за "богохульника".