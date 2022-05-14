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Автор Игорь Рябов

Умер певец Ренат Ибрагимов

Общество

Советский и российский певец Ренат Ибрагимов умер в Москве в возрасте 74 лет, сообщила дочь артиста.

"Да, умер. Мне сейчас тяжело", — сказала она в беседе с РИА Новости.

Ренат Ибрагимов являлся родился во Львове в 1947 году, после чего переехал в Казань, где прожил 45 лет своей жизни.

Артист стал широко известен после того, как победил в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году. В Италии его прозвали "русским Паваротти".

В 1981 году певец стал народным артистом РСФСР. Ибрагимов исполнил такие хиты, как "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждешь, Лизавета".

На протяжении многих лет он был художественным руководителем Театра песни Рената Ибрагимова.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
ренат ибрагимов
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