Сын Таисии Повалий о матери, выступившей в Кремле: "Я к ней отношения не имею!"

После того, как Таисия Повалий приняла участие в концерте в Кремлёвском дворце, её сын Денис поспешил заявить, что никакого отношения к матери не имеет.

Наследник певицы, который длительное время проживает с семьёй в Испании, не одобрил желание матери выступать перед российскими зрителями. Он объяснил, что его позиция не совпадает с мнением звёздной матери.

"Как-то разрулится — пишете вы на своих страничках с улыбками. Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная история, я к ней отношения не имею!" — объяснил сын народной артистки Украины.

Конфликт отцов и детей на почве политических разногласий ярко проявился и в ситуации актёра Владимира Машкова и его дочери, звезды сериала "Не родись красивой" Марии Машковой. Проживающая в США актриса заявила, что, в отличие от отца, не одобряет проведение спецоперации на Украине.

Машков призвал дочь вернуться на родину "чтобы быть хорошей россиянкой".