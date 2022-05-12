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Автор Камиль Джабраилов

Матвиенко: "В сентябре произойдёт плановая ротация губернаторов"

Общество

Плановая ротация губернаторов в российских регионах произойдёт осенью в единый день голосования, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Произошедшую накануне отставку ряда глав регионов она назвала "рабочим процессом".

По словам председателя верхней палаты парламента, ротация губернаторов проводится в плановом режиме, очередная состоится в сентябре.

"Кто-то сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы. В сентябре в единый день голосования в соответствии с уставами субъектов РФ произойдёт плановая ротация", — сказала Матвиенко журналистам.

Ранее в отставку ушли главы Томской, Кировской, Рязанской и Саратовской областей, а также Республики Марий Эл. Во все эти регионы уже назначены временно исполняющие обязанности руководителей.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
валентина матвиенко
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