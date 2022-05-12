Плановая ротация губернаторов в российских регионах произойдёт осенью в единый день голосования, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Произошедшую накануне отставку ряда глав регионов она назвала "рабочим процессом".
По словам председателя верхней палаты парламента, ротация губернаторов проводится в плановом режиме, очередная состоится в сентябре.
"Кто-то сам заявил о желании уйти в отставку. Это абсолютно нормальные рабочие процессы. В сентябре в единый день голосования в соответствии с уставами субъектов РФ произойдёт плановая ротация", — сказала Матвиенко журналистам.
Ранее в отставку ушли главы Томской, Кировской, Рязанской и Саратовской областей, а также Республики Марий Эл. Во все эти регионы уже назначены временно исполняющие обязанности руководителей.
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