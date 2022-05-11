Во второй волне "губернаторопада" ждут Беглова

Во вторник, 10 мая, губернаторы сразу пяти регионов РФ подали в отставку. Ожидалось также, что свой пост по ряду причин покинет глава Северной столицы Александр Беглов, однако в первую волну "губернаторопада" этого не произошло. Петербуржцы уверены, что градоначальник был обязан покинуть должность, поскольку Беглов заслужил это больше остальных.

Увольнение губернаторов произошло в пяти регионах: Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областях, а также в Республике Марий Эл. На места ушедших губернаторов уже были назначены врио. Постоянных руководителей субъектов выберут на ближайших выборах.

Ожидалось, что в списке также появится губернатор Петербурга Александр Беглов, но этого не произошло. Жители Северной столицы оказались недовольны таким решением, отметив, что местный градоначальник имеет все шансы на вылет за многочисленные ошибки на посту.

Посты об Александре Беглове в соцсетях

Петербуржцы также кратко назвали причины, по которым губернатор Беглов должен покинуть пост. Среди них — невозможность справиться с коронавирусом в течение долгих месяцев, уничтожение бизнеса и разрушение города.

Посты об Александре Беглове в соцсетях

Отставку Беглова в социальных сетях и медиа обсуждают уже несколько месяцев. Придя на пост, губернатор не смог зарекомендовать себя как эффективный сити-менеджер, что привело к множеству городских проблем. Под управлением действующего губернатора Смольный провалил мусорную реформу, спровоцировав появление множества стихийных свалок и рост популяции грызунов. То же самое произошло после старта транспортной реформы. Горожане столкнулись с проблемами при оплате проезда и новыми неудобными маршрутами. В числе прочих локальных проблем экспертное сообщество называло разрушение памятников и исторических зданий, рост тарифов, неспособность поддержать городской бизнес, отток девелоперов, а также недостаточный уровень поддержки СВО на Украине структурами петербургской власти.

"Бездуховности" сообщали, что отставка губернатора Беглова может произойти вскоре после майских праздников. В качестве кандидата на пост врио СМИ называли экс-губернатора Ленобласти Сергея Густова.