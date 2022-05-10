Сервис RuTube второй день не может восстановить работу после кибератаки

9 мая RuTube подвергся сильнейшей кибератаке, из-за которой видеохостинг не работает до сих пор. Сообщалось, что "полностью удален код сайта". Представители сервиса обещают восстановить работу русскоязычной платформы.

Сотрудники RuTube отмечали, что хакеры ставили цель сорвать трансляцию Парада Победы.

Специалисты российского сервиса посетовали на то, что "от них ожидают молниеносного решения всех проблем". Починить видеохостинг, по словам представителей RuTube, сложно, но можно.

"Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению", — гласит официальное объяснение специалистов RuTube.

Ранее появилась информация, что сервис "не подлежит восстановлению" из-за кибератаки.

Ранее эксперт по безопасности оценил вероятность блокировки YouTube в России.