Беженцам из ЛДНР стали выдавать полисы ОМС в Удмуртии

Беженцы из ЛДНР, находящиеся в Ижевске, получают полисы ОМС для оказания плановой медицинской помощи. С ними встретилась замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Марина Петренко.

Как сообщает udm-info.ru со слов замминистра, неотложная и экстренная медпомощь переселенцам оказывают бесплатно в полном объёме. Однако некоторым необходима плановая медпомощь — диспансеризация, освидетельствование для получения инвалидности. Поэтому часть переселенцев уже оформили полисы ОМС, другие получат их в ближайшее время.

Кроме того, многие беженцы желают сделать прививки от клещевого энцефалита и коронавируса.

Ранее в Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики. Ведомство рассказало, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев.