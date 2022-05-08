Беженцы из ЛДНР, находящиеся в Ижевске, получают полисы ОМС для оказания плановой медицинской помощи. С ними встретилась замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Марина Петренко.
Как сообщает udm-info.ru со слов замминистра, неотложная и экстренная медпомощь переселенцам оказывают бесплатно в полном объёме. Однако некоторым необходима плановая медпомощь — диспансеризация, освидетельствование для получения инвалидности. Поэтому часть переселенцев уже оформили полисы ОМС, другие получат их в ближайшее время.
Кроме того, многие беженцы желают сделать прививки от клещевого энцефалита и коронавируса.
Ранее в Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики. Ведомство рассказало, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.