Беженцы из ЛДНР получили выплаты на 10 млн рублей в Нижегородской области

В Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Ведомство рассказало newsnn.ru, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев, находящихся сейчас в Нижегородской области.

Были организованы сбор и передача личных данных граждан, чтобы ускорить процесс предоставления выплат, добавили в министерстве.

Ранее в МЧС России рассказали о единовременных выплатах в размере 10 000 рублей на поддержку наиболее социально незащищённых групп населения на освобождённых территориях Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. В регионах запустили пункты выдачи финансовой помощи — их безопасность обеспечивает Росгвардия.