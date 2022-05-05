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Автор Елена Федорова

Беженцы из ЛДНР получили выплаты на 10 млн рублей в Нижегородской области

Общество

В Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Беженцы из ЛДНР получили выплаты на 10 млн рублей в Нижегородской области

Ведомство рассказало newsnn.ru, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев, находящихся сейчас в Нижегородской области.

Были организованы сбор и передача личных данных граждан, чтобы ускорить процесс предоставления выплат, добавили в министерстве.

Ранее в МЧС России рассказали о единовременных выплатах в размере 10 000 рублей на поддержку наиболее социально незащищённых групп населения на освобождённых территориях Украины. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. В регионах запустили пункты выдачи финансовой помощи — их безопасность обеспечивает Росгвардия.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
Темы днр лнр россия беженцы нижегородская область
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