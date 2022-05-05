Мухин: СМИ Запада пишут об унижениях беженцев с Украины для их устрашения

Ряд информцентров в ФРГ и Польше вбрасывает фейки о том, как живут на чужбине беженцы с Украины.

Делают они это по нескольким причинам, заявил гендиректор Центра политинформации Алексей Мухин.

По данным ООН, приблизительно четыре миллиона украинцев покинули свою страну. И СМИ Запада буквально запестрели сообщениями, что этих беженцев принуждают к проституции, попрошайничеством, угоняют в рабство и т. д.

Отчасти эти информцентры пытаются остановить такой поток украинцев, ведь Европа уже перегружена. Вторая причина — нагнать страху и вогнать Украину в состояние аффекта, чтобы потом можно было и дальше эксплуатировать беженцев и натравливать на РФ, в интервью "Украина.ру" рассказывает Мухин.

"В-третьих, многие так называемые беженцы являются боевиками. И, конечно же, они составят костяк новых украинских этногруппировок, действующих в ЕС. Причем действующих с особым цинизмом, потому что их так воспитали… военные инструкторы стран членов НАТО, прежде всего британцы, поляки и американцы", — уточняет эксперт.

Ясно, что они не намерены работать, встраиваться в евросообщество, и они будут образовывать группировки преступности, как в свое время это произошло с албанцами. Кстати, после 2014 года Европа была наводнена и украинскими ОПС, уверен аналитик.

Если Киев сможет осудить и наказать военных преступников и станет действительно суверенной страной, то эти беженцы потянутся домой, подытожил политолог.