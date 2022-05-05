Чичерина: на Украине с нацизмом воюют будущие поэты, режиссеры и министры

Среди воинов, спасающих Украину от нацистов, есть множество талантливых людей. Именно эти патриоты, вернувшись с победой, построят счастливое будущее в России, уверена певица Юлия Чичерина.

С 2014 года Юлия Чичерина оказывает всестороннюю поддержку населению Донбасса. По её словам, увидев бесчеловечные преступления киевского режима, она не смогла остаться в стороне. Поэтому исполнительница считает: осуждающие спецоперацию Вооружённых сил РФ звёзды эстрады и прочие медийные личности являются открытыми врагами России, им незнакомо понятие патриотизма.

Прививать любовь к Родине российской молодёжи необходимо с пеленок, отметила певица в интервью телеканалу "360", этим должны заниматься все образовательные учреждения.

"Все детские дома должны стать суворовскими училищами, все высшие чиновники должны иметь боевые заслуги, быть на госслужбе и отвечать перед трибуналом", — считает Чичерина.

С начала 1990-х в России росло общество потребителей, в котором хорошо себя чувствовали "трусы и пройдохи". Но в стране осталось множество настоящих патриотов, значительная часть которых сейчас освобождает Украину от неонацизма.

"Уверяю вас: там есть и поэты, и писатели, и музыканты, и рэперы, и режиссеры, и министры. Так что готовьтесь к счастливому будущему, в котором трусам и пройдохам не будет места", — резюмировала певица.