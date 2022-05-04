Православное движение "Царьград” требует возбудить уголовное дело против Филиппа Киркорова, который в своём сценическом номере, по мнению активистов РПЦ, оскорбил чувства верующих.
Юбилейный концерт короля российской эстрады в Кремлевском дворце закончился скандалом. Православные активисты усмотрели в действиях Филиппа Киркорова оскорбление чувств верующих.
Представители РПЦ обратились в Генпрокуратуру с просьбой наказать артиста за "пляски на Кресте Господнем в Светлую Пасхальную седмицу".
"Человек-павлин верхом на Кресте, величайшей из христанских святынь, есть ни что иное как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих”, — объяснили свою позицию в "Царьграде".
Ранее Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.
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