Против Киркорова могут возбудить уголовное дело за "крестопопирательство"

Православное движение "Царьград” требует возбудить уголовное дело против Филиппа Киркорова, который в своём сценическом номере, по мнению активистов РПЦ, оскорбил чувства верующих.

Юбилейный концерт короля российской эстрады в Кремлевском дворце закончился скандалом. Православные активисты усмотрели в действиях Филиппа Киркорова оскорбление чувств верующих.

Представители РПЦ обратились в Генпрокуратуру с просьбой наказать артиста за "пляски на Кресте Господнем в Светлую Пасхальную седмицу".

"Человек-павлин верхом на Кресте, величайшей из христанских святынь, есть ни что иное как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих”, — объяснили свою позицию в "Царьграде".

Ранее Филипп Кирокоров объяснил, почему считает поведение Маргариты Симоньян недопустимым. Певцу не нравится, что "местечковые постовые" выдавливают людей из страны.