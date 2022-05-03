В Подмосковье найдено массовое захоронение убитых фашистами пациентов больницы

С наступлением теплой погоды поисковики возобновили мероприятия в рамках всероссийского мемориального проекта "Без срока давности". В воскресенье в селе Микулино Лотошинского городского округа Московской области было найдено два захоронения пациентов областной психиатрической больницы. Смерть людей, предположительно, наступила в 1941 году. Уже найдены костные останки свыше 35 погибших, сообщает главное следственное управление СК по региону .

"Здесь фашисты психически больных людей просто уничтожили. Мы подняли только 30 человек, а их 700 здесь, нам необходимо всех найти. Есть еще большое захоронение на 250 человек, мы его пока не нашли, но обязательно это сделаем", — рассказал заместитель председателя российского исторического общества Московской области Павел Волковец.

Он отметил, что все поднятые останки после проведения экспертизы будут перезахоронены. Изъятием останков для дальнейшей экспертизы занимаются сотрудники Следственного комитета региона.

Отмечается, что к этой экспедиции поисковики готовились два года.

"Около двух лет назад одна из наших сотрудниц нашла в архивах факты расстрела граждан на территории психиатрической больницы. Есть акты госкомиссии, опросы местного населения, о том, что здесь действительно убивали людей, морили их голодом. Эти ямы достаточно быстро нашли, но это — малая часть. Будем и дальше выезжать сюда и проводить раскопки", — рассказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области, директор молодёжного центра "Юность" Владислав Рязанов.

В экспедиции принимают участие порядка 70 человек из поисковых отрядов Подмосковья: "Патриоты Московии" (Ногинск), "КитежЪ" (Одинцово), "Вымпел" (Власиха) и молодежно-патриотического клуба "Азимут" (Краснознаменск).

После осмотра места находки следователями запланировано проведение судебно-медицинских, генетических экспертиз, чтобы установить давность и причину смерти людей. По результатам проверки и заключения экспертиз специалисты примут процессуально решение.