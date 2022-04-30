Минздрав России прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 через месяц — в конце мая или в июне из-за снижения коллективного иммунитета в стране. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
Министр рекомендовал россиянам не дожидаться новой волны заболеваемости, а уже сейчас пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.
"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъёма заболеваемости в конце мая, может быть, в июне, поскольку коллективный иммунитет снижается", — рассказал Мурашко журналистам.
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.