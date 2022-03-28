Минздрав ищет аналоги дефицитных лекарств

Минздрав РФ готовится к возможному дефициту ряда лекарственных препаратов, не производящихся в России, и находится в поисках их возможных аналогов. Это следует из письма высокопоставленного сотрудника ведомства, опубликованного газетой "Ведомости".

Письмо было составлено главным клиническим фармакологом Минздрава, Владимиром Петровым и направлено к региональным властям. Ранее со схожим обращением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, попросив найти аналоги дефицитным средствам у своих внештатных сотрудников.

Официально ни одна из зарубежных фармкомпаний ещё не покинула российский рынок. Тем не менее по ряду препаратов уже появляются сообщения о росте цен и возможном будущем дефиците.