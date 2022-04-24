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Автор Камиль Джабраилов

Лукашенко: поляки просят пропустить их в Белоруссию за крупой и солью

Общество

Жители Польши и других приграничных с Белоруссией государств просят пропустить их через границу, чтобы купить крупу и соль. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения на Пасху храма в поселке Копысь.

"Посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые, у них всё было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь хотя бы гречневой крупы купить. Соли нет, соли просят у нас", — приводит его слова БелТА.

Лукашенко пояснил, что к такой ситуации привело нежелание белорусских соседей жить в мире, и призвал к дружбе между странами и народами.

"Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Давайте жить дружно", — сказал белорусский лидер.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы польша александр лукашенко
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