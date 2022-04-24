Лукашенко: поляки просят пропустить их в Белоруссию за крупой и солью

Жители Польши и других приграничных с Белоруссией государств просят пропустить их через границу, чтобы купить крупу и соль. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения на Пасху храма в поселке Копысь.

"Посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые, у них всё было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь хотя бы гречневой крупы купить. Соли нет, соли просят у нас", — приводит его слова БелТА.

Лукашенко пояснил, что к такой ситуации привело нежелание белорусских соседей жить в мире, и призвал к дружбе между странами и народами.

"Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Давайте жить дружно", — сказал белорусский лидер.