Польша придумала, как распорядиться "замороженными" активами России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Еврокомиссии выпустить облигации, обеспеченные "конфискованными” у России и её граждан средствами.

Напомним, на текущий момент активы заморожены ЕС и официально не конфискованы.

"Еврокомиссия говорит, что сегодня новых средств в бюджете нет, и в новом бюджете их тоже нет", — сказал Моравецкий и подчеркнул, что "есть новый источник финансирования, которым является конфискованное имущество Российской Федерации, находящееся в банках Западной и Центральной Европы, а также имущество российских олигархов”.

На встрече с журналистами, политик недоумённо поинтересовался:

"Разве вы хотите вернуть эту замороженную собственность русским, когда наступит мир после совершенных преступлений? Я надеюсь, что около 100% граждан на Западе ответят на этот вопрос однозначно — это было бы аморально".

Моравецкий не стал отрицать, что идея с конфискацией — не его, а была подсказана премьер-министром Украины, и призвал не тянуть с выпуском "специальных облигаций".