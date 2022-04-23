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Автор Ольга Лебедева

Польша придумала, как распорядиться "замороженными" активами России

Мир

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Еврокомиссии выпустить облигации, обеспеченные "конфискованными” у России и её граждан средствами.

Польша придумала, как распорядиться "замороженными" активами России

Напомним, на текущий момент активы заморожены ЕС и официально не конфискованы.

"Еврокомиссия говорит, что сегодня новых средств в бюджете нет, и в новом бюджете их тоже нет", — сказал Моравецкий и подчеркнул, что "есть новый источник финансирования, которым является конфискованное имущество Российской Федерации, находящееся в банках Западной и Центральной Европы, а также имущество российских олигархов”.

На встрече с журналистами, политик недоумённо поинтересовался:

"Разве вы хотите вернуть эту замороженную собственность русским, когда наступит мир после совершенных преступлений? Я надеюсь, что около 100% граждан на Западе ответят на этот вопрос однозначно — это было бы аморально".

Моравецкий не стал отрицать, что идея с конфискацией — не его, а была подсказана премьер-министром Украины, и призвал не тянуть с выпуском "специальных облигаций".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша матеуш моравецкий
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