В Госдуме допустили объединение Крыма и южных областей Украины

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия может создать новый регион, который включит в себя Крым и южные земли Украины. Такое решение он назвал "исторически оправданным".

Шеремет заявил, что территории юга Украины исторически принадлежали России, поэтому возвращение земель РФ "предопределено".

"Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ", — выразил свою точку зрения Михаил Шеремет.

Объединению, по словам представителя Госдумы, будет способствовать то, что на юге Украины проживает "русско-культурное и близкое нам ментально население".

Шеремет уже придумал название будущему региону.

"Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ", — предложил депутат.

Ранее крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Украина уже не будет существовать в современных границах, так как некоторые её территории войдут в состав РФ.