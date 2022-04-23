Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия может создать новый регион, который включит в себя Крым и южные земли Украины. Такое решение он назвал "исторически оправданным".
Шеремет заявил, что территории юга Украины исторически принадлежали России, поэтому возвращение земель РФ "предопределено".
"Херсонская и часть Запорожской области, в перспективе могут объединиться в один новый федеральный округ", — выразил свою точку зрения Михаил Шеремет.
Объединению, по словам представителя Госдумы, будет способствовать то, что на юге Украины проживает "русско-культурное и близкое нам ментально население".
Шеремет уже придумал название будущему региону.
"Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ", — предложил депутат.
Ранее крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Украина уже не будет существовать в современных границах, так как некоторые её территории войдут в состав РФ.
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