Политолог заявил о прекращении существования Украины в современных границах

Крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Украина уже не будет существовать в современных границах, поскольку некоторые её территории войдут в состав РФ.

По мнению политолога, к России присоединятся Херсонская и приазовская части Запорожской области, поскольку они входят в зону интереса российского Крыма.

"Мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России", — сказал Форманчук в беседе с РИА Новости.

Он считает, что российскими станут Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Николаевская и Одесская области Украины. После окончания спецоперации станет ясно, как произойдёт территориальное разделение Незалежной, отметил политолог.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выступил с инициативой о восстановлении Крымского федерального округа (КФО), куда войдут южные регионы Украины, и последующей интеграции его в состав РФ.