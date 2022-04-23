Крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Украина уже не будет существовать в современных границах, поскольку некоторые её территории войдут в состав РФ.
По мнению политолога, к России присоединятся Херсонская и приазовская части Запорожской области, поскольку они входят в зону интереса российского Крыма.
"Мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России", — сказал Форманчук в беседе с РИА Новости.
Он считает, что российскими станут Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Николаевская и Одесская области Украины. После окончания спецоперации станет ясно, как произойдёт территориальное разделение Незалежной, отметил политолог.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выступил с инициативой о восстановлении Крымского федерального округа (КФО), куда войдут южные регионы Украины, и последующей интеграции его в состав РФ.
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