Авторы "Бессмертного полка" попросили не связывать их с этой акцией

На официальном сайте "Бессмертный полк" появилось сообщение, в котором авторы проекта объявили, что движение потеряло первоначальный смысл.

Материал опубликован под заголовком "Принципов не меняем".

"Каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", — гласит сообщение авторов гражданской инициативы.

Создатели "Бессмертного полка" напомнили, что изначально проект задумывался как свободное и добровольное проявление семейной памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Идея создания "Бессмертного полка" в 2012 году томским журналистам Сергею Лапенкову, Сергею Колотовкину и Игорю Дмитриеву. Они предложили горожанам пройтись по улицам города 9 Мая с портретами ветеранов ВОВ.

Вскоре инициатива приобрела всероссийский масштаб, однако авторы начинания жаловались на то, что их бренд присвоили.

В этом году воронежский губернатор Александр Гусев предложил выйти в День Победы с портретами участников спецоперации на Украине.

Бывший командир "Азова"* Билецкий рассказал о готовящейся нацистами провокации в День Победы. ВСУ готовы ударить "Точкой-У" по "Бессмертному полку" в Мариуполе.

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.