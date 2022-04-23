На официальном сайте "Бессмертный полк" появилось сообщение, в котором авторы проекта объявили, что движение потеряло первоначальный смысл.
Материал опубликован под заголовком "Принципов не меняем".
"Каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", — гласит сообщение авторов гражданской инициативы.
Создатели "Бессмертного полка" напомнили, что изначально проект задумывался как свободное и добровольное проявление семейной памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Идея создания "Бессмертного полка" в 2012 году томским журналистам Сергею Лапенкову, Сергею Колотовкину и Игорю Дмитриеву. Они предложили горожанам пройтись по улицам города 9 Мая с портретами ветеранов ВОВ.
Вскоре инициатива приобрела всероссийский масштаб, однако авторы начинания жаловались на то, что их бренд присвоили.
В этом году воронежский губернатор Александр Гусев предложил выйти в День Победы с портретами участников спецоперации на Украине.
Бывший командир "Азова"* Билецкий рассказал о готовящейся нацистами провокации в День Победы. ВСУ готовы ударить "Точкой-У" по "Бессмертному полку" в Мариуполе.
* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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