Основатель "Азова"* Билецкий угрожает разбомбить "Бессмертный полк" в Мариуполе

Бывший командир "Азова"* Билецкий рассказал о готовящейся нацистами провокации в День Победы. ВСУ готовы ударить "Точкой-У" по "Бессмертному полку" в Мариуполе.

Один из основателей нацбата "Азов"* Андрей Билецкий рассказал о подготовке украинской армией ракетной атаки на "Бессмертный полк" в Мариуполе. По словам националиста, город находится в пределах досягаемости дальнобойных ракет ВСУ.

Так Билецкий отреагировал на инициативу мариупольцев провести уже привычную в России акцию, приуроченную к Дню Победы, 9 мая.

"Это провокация. Если они попробуют это провести, украинская армия способна дать на эту провокацию яркий ответ", — уверен националист.

Власти Мариуполя, который теперь входит в Донецкую Народную республику, запланировали проведение многочисленного шествия "Бессмертный полк" на 9 Мая. Информацией об этом накануне поделилась заместитель главы города Виктория Калачева.

"Шествие "Бессмертного полка", безусловно, состоится. Мариупольцы очень ждут это мероприятие", — заявила Калачева.

По словам чиновницы, это главное и самое патриотическое событие после освобождения города от украинских националистов, а потому оно обязательно состоится в этом году на 9 мая.

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.