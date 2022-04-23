EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

The New York Times: Санкции только повысили рейтинг Путина и сплотили русских

Общество

По замыслу Запада, антироссийские санкции должны были вызвать массовые протесты против Владимира Путина, но россияне лишь сплотились вокруг своего президента, признаёт издание The New York Times.

The New York Times: Санкции только повысили рейтинг Путина и сплотили русских

После начала спецоперации вооружённых сил РФ в Донбассе Запад ввёл небывалое количество санкций против России. В Вашингтоне и Брюсселе рассчитывали расстроить и разозлить российских граждан, чтобы народ выступил против политики Кремля. Редколлегия американского издания The New York Times признаёт, что эффект получился полностью противоположным.

"Вместо того, чтобы подтолкнуть людей к восстанию против правителя, санкции вызвали эффект сплочения вокруг флага", — отмечается в материале.

Россию лишили международных резервов, частично отключили от международного банкинга, замораживается имущество россиян за границей. Но РФ не стала изгоем в мире, нас поддерживает Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Китай и многие другие страны.

Подавляющее большинство россиян считает, что санкциями Запад пытается "ослабить и унизить Россию", а потому самое время сплотиться вокруг лидера, чтобы легче перенести трудные времена.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия владимир путин
Новости
The New York Times: Санкции только повысили рейтинг Путина и сплотили русских
Sky News: британцы отдают в приюты домашних животных из-за высоких цен на жизнь
19FortyFive: ЦРУ могут готовить план бегства политической элиты из Украины
Минпромторг перечислил товары для параллельного импорта: Apple, Samsung, Tesla
Крашенинникова: Украина — это место, куда можно поставлять вооружение бесконечно
Рогозин: без GPS авиакомпании забегали, как "ошпаренные кошки"
МИД Молдовы требует объяснений от посла РФ насчёт "коридора" до Приднестровья
Леонков о ходе спецоперации: "Много погибших и дезертировших украинцев"
Wall Street Journal: Трамп отрицает, что признал вину по штурму Капитолия
Беспалько: совет противникам России на Украине — чемодан, вокзал, Польша
Популярное
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ

Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.

Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ
Силовые структуры
Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Мир. Новости мира
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Силовые структуры
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Последние материалы
Рогозин: без GPS авиакомпании забегали, как "ошпаренные кошки"
МИД Молдовы требует объяснений от посла РФ насчёт "коридора" до Приднестровья
Леонков о ходе спецоперации: "Много погибших и дезертировших украинцев"
Wall Street Journal: Трамп отрицает, что признал вину по штурму Капитолия
Беспалько: совет противникам России на Украине — чемодан, вокзал, Польша
В США откроют клуб для младших классов "Сатана после уроков"
The Huffington Post: Арктика может стать полем боя между Россией и НАТО
Ищенко о киевской легенде про "Азов"*: "Пять или шесть тысяч спартанцев"
Сдавшийся офицер ВСУ: украинские бойцы изучали западное оружие на макетах
Bloomberg: в США требуют ввести санкции против Абрамовича из-за Украины и РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников