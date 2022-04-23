The New York Times: Санкции только повысили рейтинг Путина и сплотили русских

По замыслу Запада, антироссийские санкции должны были вызвать массовые протесты против Владимира Путина, но россияне лишь сплотились вокруг своего президента, признаёт издание The New York Times.

После начала спецоперации вооружённых сил РФ в Донбассе Запад ввёл небывалое количество санкций против России. В Вашингтоне и Брюсселе рассчитывали расстроить и разозлить российских граждан, чтобы народ выступил против политики Кремля. Редколлегия американского издания The New York Times признаёт, что эффект получился полностью противоположным.

"Вместо того, чтобы подтолкнуть людей к восстанию против правителя, санкции вызвали эффект сплочения вокруг флага", — отмечается в материале.

Россию лишили международных резервов, частично отключили от международного банкинга, замораживается имущество россиян за границей. Но РФ не стала изгоем в мире, нас поддерживает Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Китай и многие другие страны.

Подавляющее большинство россиян считает, что санкциями Запад пытается "ослабить и унизить Россию", а потому самое время сплотиться вокруг лидера, чтобы легче перенести трудные времена.