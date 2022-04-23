Минфин Австрии назвал антироссийские санкции "бестолковыми"

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит запрет на импорт российских энергоносителей. По его словам, государство зависит от газа из России и в случае эмбарго, навредит сама себе.

Как подчеркнул Бруннер, санкции должны влиять на страну, против которой их ввели, а не на все остальные государства.

"Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку", — заявил Бруннер в интервью CNN.

Кроме того, по мнению министра, у Австрии нет выбора. Бруннер подчеркнул, что вся промышленность страны зависит от поставок российского газа и в случае отказа от топлива, производство остановится.