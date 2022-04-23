EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Financial Times: ФРГ ждёт худший кризис со времён Второй мировой войны
Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ
Американские сенаторы и конгрессмены прибыли в Грузию
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли село Новоайдар из БМ-30 "Смерч"
Посол Степанов: очернение РФ это попытка Запада избавиться от вины за прошлое
Кирби: Пентагон пока не знает, какая сумма будет запрошена на помощь Украине
LeSoir: Бельгия намерена передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan
Автор Екатерина Широкова

Минфин Австрии назвал антироссийские санкции "бестолковыми"

Мир

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит запрет на импорт российских энергоносителей. По его словам, государство зависит от газа из России и в случае эмбарго, навредит сама себе.

Как подчеркнул Бруннер, санкции должны влиять на страну, против которой их ввели, а не на все остальные государства.

"Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку", — заявил Бруннер в интервью CNN.

Кроме того, по мнению министра, у Австрии нет выбора. Бруннер подчеркнул, что вся промышленность страны зависит от поставок российского газа и в случае отказа от топлива, производство остановится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
россия австрия
Популярное
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ

Российская сторона в скором времени удивит противника сменой тактики и применением нового вооружения в ходе СВО, считает эксперт Александр Перенджиев.

Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Силовые структуры
Ищенко: украинский фронт будет ликвидирован в 2022 году
Мир. Новости мира
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Экс-сотрудник СБУ: Киев не отводит войска из Добасса, пытаясь выиграть время
Силовые структуры
Экс-сотрудник СБУ: Киев не отводит войска из Добасса, пытаясь выиграть время
Последние материалы
Financial Times: ФРГ ждёт худший кризис со времён Второй мировой войны
Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ
Американские сенаторы и конгрессмены прибыли в Грузию
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли село Новоайдар из БМ-30 "Смерч"
Посол Степанов: очернение РФ это попытка Запада избавиться от вины за прошлое
Кирби: Пентагон пока не знает, какая сумма будет запрошена на помощь Украине
LeSoir: Бельгия намерена передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Milan
Шоумен Максим Галкин оправдался после отъезда в Израиль
МО РФ прояснило обстоятельства гибели ракетного крейсера "Москва": это был пожар
МО РФ: нацисты не выпускают с "Азовстали" якобы находящихся там детей и женщин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников