Юрист рассказал, за что будут штрафовать дачников в новом сезоне

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Арбат" Сергей Шугаев рассказал, каких штрафов нужно опасаться владельцам дачных участков в наступающем сезоне.

Как уточнил Шугаев в беседе с URA. RU, штрафы будут выписывать за разведение костров, порчу земли, борщевик на участке и рядом с ним, и ненадлежащее использование приусадебного участка.

Юрист рассказал, что за разрастанием борщевика сегодня следят особенно строго, потому что с запущенного участка он может перейти и на другие. За борщевик есть вполне определённый штраф — от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц он увеличивается от 20 до 50 тысяч рублей, юридическим же лицам может грозить взыскание от 150 до 1 миллиона рублей, уточнил эксперт.

Порча земли сегодня наказывается суммами до 5 тысяч рублей.

"Это уничтожение плодородного слоя. Например, счистили, увезли и распродали. Это касается и загрязнения земли, когда вылили отравляющую жидкость. По пожарной безопасности для граждан предусмотрены штрафы от 2 000 до 3 000 рублей. Но стоит вопрос об ущербе. Штраф за противопожарную безопасность — это одно, а возмещение вреда — это другое. И он может быть насколько угодно большим", — отметил Шугаев.

Нецелевое использование земли зависит от кадастровой стоимости участка. Штраф в таком случае может быть до 1% от стоимости участка для физических, и до 2% — для юридических лиц, хотя специалист отметил, что на граждан такие штрафы на практике почти не выписывают, и назначить их могут, только если, например, поступит жалоба от соседей.