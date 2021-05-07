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Власти начнут массово проверять и штрафовать дачников

Экономика

Последние инициативы правительства в отношении дачников взбудоражили всех россиян. Чем и как на самом деле будут заниматься государственные органы в отношении имеющих дачи граждан?

Власти начнут массово проверять и штрафовать дачников

Первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что Росреестр будет массово использовать дроны (беспилотные летательные аппараты), чтобы проверять, как дачники соблюдают законы.

Проверки будут проходить по всем дачным участкам, не пропуская ни одного.

По его словам, "съемка с дрона — дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка".

Кстати, жалобы на участки с "неправильной" дачей чаще всего приходят от… соседей.

Собственно, эта идея показывает, насколько серьезно ведомство намерено контролировать, используются ли участки по назначению.

Напомним, законом предполагаются разные категории земель.

Если участок попадает в категорию "ведение огородничества", то на участке можно только выращивать овощи. Но никак нельзя там возвести автостоянку, склад или построить базу отдыха. К тому же, разводить животных или птицу на участках можно только для собственных нужд.

За любую деятельность, результат которой будет направлен на продажу, россиян могу оштрафовать.

Эксперты напоминают о необходимости соблюдения санитарных норм. На всех птиц и животных нужны ветеринарные паспорта, а участки должны быть в нормальном ухоженном состоянии.

После того, как юрист ЮК "Генезис" Татьяна Мацукова "пообещала" дачникам штрафы за ромашки, одуванчики и мяту на участке, сотрудник экологического правового центра "Беллона" Всеволод Левченко объяснил, кого именно будут штрафовать и при каких условиях.

Выяснилось, что административная ответственность грозит владельцам участков, которые относятся к сельскохозяйственным землям, например членам садовых некоммерческих товариществ. Но и она наступает только тогда, когда ромашками и одуванчиками забито не менее 20% площади.

Если участок по документам суть индивидуальное жилищное строительство, то штрафы выписываются только в случае "дикого" состояния не менее 50% участка. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Так что штрафы за сорные растения будут распространяться исключительно на сельхозпроизводителей. К дачникам и садоводам этот документ не имеет никакого отношения, но нужно быть внимательными к новым веяниям в законодательстве.

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Автор: Александр Шторм
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