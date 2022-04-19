КПРФ о поездках госчиновников за границу: "Едут туда предавать страну"

Член КПРФ Николай Коломейцев призвал запретить "носителям государственных тайн" из высших эшелонов власти покидать пределы России.

Коломейцев, выступая в Госдуме, вынес партийное предложение.

Он раскритиковал "представителей пятой колонны" из высших эшелонов власти, которые потянулись в недружественные страны. Он считает, что они едут туда не просто так, а "предавать по-серьёзному страну".

Инициативу представителя КПРФ прокомментировала Ксения Собчак. Она назвала Коломейцева "красный комиссаром".

"Обожаю наших коммунистов и единоросов. Только дай повод кого-нибудь раскулачить, расследовать, поставить к стенке", — высказалась журналистка.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на предложение. Он объяснил, что "огульно говорить нельзя, но если есть конкретные факты, можно обращаться в профильный комитет и ФСБ".

Ранее депутат Коломейцев раскритиковал Эльвиру Набиуллину и Антона Силуанова из-за вывоза из страны золота.