Член КПРФ Николай Коломейцев призвал запретить "носителям государственных тайн" из высших эшелонов власти покидать пределы России.
Коломейцев, выступая в Госдуме, вынес партийное предложение.
Он раскритиковал "представителей пятой колонны" из высших эшелонов власти, которые потянулись в недружественные страны. Он считает, что они едут туда не просто так, а "предавать по-серьёзному страну".
Инициативу представителя КПРФ прокомментировала Ксения Собчак. Она назвала Коломейцева "красный комиссаром".
"Обожаю наших коммунистов и единоросов. Только дай повод кого-нибудь раскулачить, расследовать, поставить к стенке", — высказалась журналистка.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на предложение. Он объяснил, что "огульно говорить нельзя, но если есть конкретные факты, можно обращаться в профильный комитет и ФСБ".
Ранее депутат Коломейцев раскритиковал Эльвиру Набиуллину и Антона Силуанова из-за вывоза из страны золота.
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