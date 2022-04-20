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Автор Маргарита Кичерова

Психолог рассказала, как справиться со стрессом и перестать бояться будущего

Общество

Сейчас многие люди испытывают не только стресс из-за своих проблем, но даже страх перед будущим. Что такое адреналиновая и кортизоловая реакция на стресс, почему бояться чего-либо — это нормально, а также о том, как помочь себе пережить стресс без вреда для психического и физического здоровья, рассказала Pravda.Ru психолог Ольга Батуева.

Психолог рассказала, как справиться со стрессом и перестать бояться будущего

Избавляемся от стресса

— На внешний кризис, то есть на стресс, может быть три реакции: бей, беги или замри. Но у человека как биологического создания есть реакция:

  • адреналиновая,
  • кортизоловая.

Адреналиновая — это когда человек реагирует внешне: кричит, ругается, ищет виноватых, пытается что-то скорее делать, жизнь налаживать. У него очень много энергии. Кортизоловая реакция — это когда человек замирает и ничего не делает. Если адреналиновый тип свою агрессию выражает вовне, то кортизоловый выражает вовнутрь. Это называется аутоагрессия, то есть он уходит в психосоматику. Реакция на стресс зависит от генотипа, нервной системы. Исправить её нельзя.

Чтобы справиться со стрессом, адреналинщику нужно действие, спорт, ходьба. Кортизольщику нужно переживать, давать возможность психике адаптироваться и при этом не замереть. То есть делать простые действия, не нарушая ритм жизни, чтобы не застывать в этом состоянии.

— Можно ли избавиться от страха перед будущим?

— Вообще от страха избавиться нельзя, он нам нужен для выживаемости. Если же страх перед будущим вызывает высокую тревожность, бессонницу, тогда надо обращаться к специалисту. Переживание о том, как я буду жить, — это нормально. Исходя из этого, мы строим планы, приспосабливаемся к новой реальности. В сегодняшней ситуации мы не можем спланировать досконально своё будущее, но мы понимаем, что нам надо сейчас удержать наши ресурсы. Прежде всего, это здоровье психологическое и физическое.

— Что нужно делать, чтобы не застрять в депрессии?

— Во-первых, надо понимать, что это необходимый период проживания печали из-за какой-либо потери. Надо признать: я сожалею, что у меня есть такая потеря. И затем начинать планировать действия в нынешней реальности. Важно включать критическое мышление, рационализацию, логику. Для этого нужно "провентилировать" свои чувства.

Пока мы испытываем сильные эмоции, страх, тревогу, наш мозг не соображает. Чтобы "провентилировать" чувства, надо с кем-то обсудить ситуацию. Как принято у психологов: "Вы хотите поговорить об этом?"

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы ольга батуева маргарита кичерова
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