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Автор Антон Уткин

CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду

Общество

Американский телеканал CNN опубликовал видеоролик, в котором рассказал гражданам США о бушующем в России голоде. По словам журналистки Эрин Барнетт, россияне вынуждены драться за продукты.

CNN показал видео о массовом голоде в России и драках за еду

В качестве доказательств невероятных проблем с продуктами в репортаже показывают несколько банок тушёнки с антикражными метками и очередь за дешёвым сахарным песком на фермерской ярмарке в Саратове. Закадровый голос утверждает, что россияне вынуждены голодать после введения Байденом жёстких санкций. Ситуация в России настолько ужасна, что люди должны драться за еду, чтобы выживать.

Опрошенный в качестве эксперта Мэтью Чэнс, также являющийся корреспондентом CNN, обещает, что это только начало, дальнейшие санкции приведут к полному коллапсу российской экономики.

Как оказалось, пропагандистское видео не достигло своей цели. Судя по комментариям под роликом на YouTube, зрители отдают себе отчёт, что снятый репортаж является обычным фейком.

"Серьёзно? Прямо голод? Подсолнечное масло - 1,1 доллара, бензин - 0,6 доллара, а газ доступен по - 0,3 доллара за кубометр. Видели такие цены в Англии или США?" - интересуется один из комментаторов.

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Потрясающие кадры из продуктового магазина в России показывают ужасную ситуацию
Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия
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