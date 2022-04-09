EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Запад не повторит голод 1921-1922 годов в России, заявил политолог Соловейчик

Экономика

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что ещё с прошлого века Запад пытается устроить голод в России. Когда-то у него это получилось, но теперь такого не повторится, отметил он.

Запад не повторит голод 1921-1922 годов в России, заявил политолог Соловейчик

Аналитик напомнил, как в начале 20 века 14 стран вмешались в Гражданскую войну в России на стороне белого движения, и это привело к масштабному голоду 1921-1922 годов.

"Сейчас, судя по всему, США, Великобритания, Германия и Брюссель хотят это повторить. Ничего удивительного в таком подходе нет: русофобия всегда была и есть составная часть либерального мировоззрения, господствующего среди политической элиты ведущих империалистических держав", — заявил Соловейчик в беседе с ФАН.

По его мнению, Запад не сумеет повторить 1921-1922 годы, потому что российский аграрный сектор и пищевая промышленность находятся на подъёме. Ситуация не усугубится даже после закрытия иностранных заводов, которые происходят на фоне "санкционной истерии", отметил Соловейчик.

Санкции испытывают продовольственный рынок РФ на прочность. После кратковременного скачка потребительского спроса на гречку, сахар и соль ситуация входит в привычное русло. Перебои не затронут основные продукты питания, убеждён Соловейчик.

Если власть возьмёт по контроль ситуацию с агропромышленным комплексом и минеральными удобрениями, предоставит сельхозпроизводителям и предприятиям пищевой промышленности доступные кредиты, то

"никакой голод РФ не будет страшен, оставшись лишь в фантазиях Байдена и его европейских подручных", подчеркнул аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне развязанной Западом экономической войны против РФ в мире может разразится продовольственный кризис, и Россия будет одной из немногих стран, которая избежит этого кризиса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов
Темы джо байден владимир путин
Sberbank
Новости
Запад не повторит голод 1921-1922 годов в России, заявил политолог Соловейчик
Экономист Колташов рассказал об отношении украинцев к России до спецоперации
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мадуро заявил о желании Запада "расчленить" Россию на куски
Ельцину и Путину предлагали вступление России в НАТО – Клинтон
Байден приостановил нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией
ЕС разрешил России оставить самолеты после платежей по лизингу
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим пропитание
В Пентагоне заявили о желании увидеть Россию побеждённой на Украине
Лазарева рассказала, что Михаил Шац уехал из России
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.

Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Попавший под обстрел на Украине американский журналист лишился половины ноги
Общество
Ветераны ВСУ планировали массовые убийства пророссийских граждан Мелитополя
Людмила Черткова Пескова записали в "пятую колонну": и говорит не то, и галстук не тот! Людмила Черткова Любовь Степушова Кипрские парламентарии и президент обвинили Зеленского в двойной морали Любовь Степушова Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм
Силовые структуры
Кадыров: сотни добровольцев со всей России хотят участвовать в спецоперации
Силовые структуры
Кадыров: бойцов "Азова"* ждёт голливудский сценарий, но без "хэппи-энда"
Экс-организатор: СБУ "крышевали" дилеров и нарколаборатории в России
Общество
Экс-организатор: СБУ "крышевали" дилеров и нарколаборатории в России
Последние материалы
Запад не повторит голод 1921-1922 годов в России, заявил политолог Соловейчик
Экономист Колташов рассказал об отношении украинцев к России до спецоперации
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мадуро заявил о желании Запада "расчленить" Россию на куски
Ельцину и Путину предлагали вступление России в НАТО – Клинтон
Байден приостановил нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией
ЕС разрешил России оставить самолеты после платежей по лизингу
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим пропитание
В Пентагоне заявили о желании увидеть Россию побеждённой на Украине
Лазарева рассказала, что Михаил Шац уехал из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников