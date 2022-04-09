Запад не повторит голод 1921-1922 годов в России, заявил политолог Соловейчик

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что ещё с прошлого века Запад пытается устроить голод в России. Когда-то у него это получилось, но теперь такого не повторится, отметил он.

Аналитик напомнил, как в начале 20 века 14 стран вмешались в Гражданскую войну в России на стороне белого движения, и это привело к масштабному голоду 1921-1922 годов.

"Сейчас, судя по всему, США, Великобритания, Германия и Брюссель хотят это повторить. Ничего удивительного в таком подходе нет: русофобия всегда была и есть составная часть либерального мировоззрения, господствующего среди политической элиты ведущих империалистических держав", — заявил Соловейчик в беседе с ФАН.

По его мнению, Запад не сумеет повторить 1921-1922 годы, потому что российский аграрный сектор и пищевая промышленность находятся на подъёме. Ситуация не усугубится даже после закрытия иностранных заводов, которые происходят на фоне "санкционной истерии", отметил Соловейчик.

Санкции испытывают продовольственный рынок РФ на прочность. После кратковременного скачка потребительского спроса на гречку, сахар и соль ситуация входит в привычное русло. Перебои не затронут основные продукты питания, убеждён Соловейчик.

Если власть возьмёт по контроль ситуацию с агропромышленным комплексом и минеральными удобрениями, предоставит сельхозпроизводителям и предприятиям пищевой промышленности доступные кредиты, то

"никакой голод РФ не будет страшен, оставшись лишь в фантазиях Байдена и его европейских подручных", подчеркнул аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне развязанной Западом экономической войны против РФ в мире может разразится продовольственный кризис, и Россия будет одной из немногих стран, которая избежит этого кризиса.