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Переводчик Google предлагает заменить "дорогие русские" на "мертвые"

Общество

Сервис Google Translate при попытке перевести фразу "дорогие русские" предлагает автозамену "мёртвые".

Переводчик Google предлагает заменить "дорогие русские" на "мертвые"

Пользователи интернета заметили, что при попытке перевести с английского языка фразу "дорогие русские" с помощью Google Translate сервис интересуется, не имелось в виду "мёртвые русские".

Если в окне переводчика вводится фраза "dear Russians", алгоритмы программы предлагают заменить прилагательное "dear" (дорогой) на "dead" (мертвый). Что характерно, такая автозамена предлагается только для "русских", любую другую национальность Google Translate игнорирует.

Google много раз нарушал российское законодательство, за что был наказан Роскомнадзором. Теперь на территории России запрещено рекламировать сам сервис и информационные ресурсы компании. Под ограничения попали Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

В Роскомнадзоре уточнили, что санкции продолжатся до тех пор, пока Google не устраняет нарушения. Все поисковики обязали информировать пользователей интернета о том, что эти сервисы нарушают законодательство.

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Куратор: Наталия Красовская
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