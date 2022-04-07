Роскомнадзор запретил рекламу корпорации Google

В России вводится официальный запрет на рекламу информационных ресурсов, принадлежащих корпорации Google, заявляет Роскомнадзор в сообщении на своём официальном сайте. Запрет связан с "многочисленными нарушениями российского законодательства", совершенного компанией по мнению властей.

Среди упомянутых нарушений — неинформирование о статусе иностранного агента в поисковой выдаче, блокировка видео, опубликованных российскими СМИ или официальными лицами, и размещение роликов, нарушающих законодательство РФ.

По словам представителей РКН, блокировка может быть снята только в случае ликвидации всех обнаруженных нарушений со стороны корпорации. До этого момент реклама сервисов Google в России считается незаконной.