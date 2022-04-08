Патриарх Кирилл призвал всех людей, которые когда-либо конфликтовали с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, простить его, ведь душа усопшего должна "покинуть мир в состоянии полного примирения с каждым".
Перед отпеванием политика в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл подчеркнул: молитва будет о том, чтобы "Господь простил грехи раба Божьего Владимира, вольные и невольные".
"В нашей молитве, особенно тех людей, которые, может быть, когда-то входили в конфликт с покойным, должно содержаться и прощение тех обид, которые он, может быть, когда-то нанёс", — приводит слова патриарха РИА Новости.
Он также добавил, что все люди хотя бы раз грешат в своей жизни. Чтобы Господь простил грехи, верующие должны молиться, отметил патриарх.
Священнослужитель назвал Жириновского ярким и обаятельным человеком, который внёс большой вклад в российскую политику.
6 апреля лидер ЛДПР скончался после долгой и тяжёлой болезни.
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