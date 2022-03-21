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Автор Николай Ткаченко

Эксперт по недвижимости предсказал отток из Москвы приезжих

Общество

Люди, которые снимают квартиры в Москве, скорее всего, будут вынуждены вернуться в свои регионы из-за непростой экономической ситуации. Такое мнение высказал эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров.

Он отметил в беседе с Телеканалом "360", что цены на недвижимость и аренду просели больше чем на 5%. А это связано с нестабильной обстановкой, люди не понимают, чего ожидать дальше. Если тенденция продолжится, то спрос на аренду жилья будет падать ещё сильнее.

По мнению собеседника канала, если говорить о Москве, то люди, которые жили в мегаполисе, начнут уезжать в свои города, так как оставаться в столице для них больше нет смысла.

Эксперт напомнил, что те, кто теряет сейчас работу, не могут позволить себе съёмное жилье. Они могут в лучшем случае перебраться в более дешёвый сегмент.

Те же, кто собирался продавать недвижимость, в целом своих планов не нарушали, они так и делают, заключил Забаров.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
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